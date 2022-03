Estados Unidos expulsam 12 diplomatas russos da ONU

Representantes foram acusados de estarem envolvidos em atividades de espionagem contrárias à segurança nacional; decisão foi criticada pelo embaixador da Rússia

Os Estados Unidos expulsaram nesta segunda-feira, 28, doze diplomatas russos na ONU e informaram que eles têm até o dia 7 de março para deixar o país. “Estamos iniciando o processo de expulsão de 12 agentes de inteligência da missão russa que abusaram de seu status diplomático nos Estados Unidos”, informou a porta-voz, que também acusou os representantes de estarem envolvidos em atividades de espionagem contrárias à segurança nacional dos Estados Unidos. O embaixador adjunto dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Richard Mills, já havia se posicionado, na reunião do Conselho de Segurança, sobre a expulsão dos doze membros. Segundo ele, o afastamento dos diplomatas se deve a “atividades que não correspondem” à sua posição. A decisão foi bastante criticada pelo embaixador da Rússia, Vassily Nebenzia, durante entrevista coletiva. “Trata-se de uma ação hostil e uma grave violação por parte do país anfitrião de seus compromissos no âmbito das regras para estrangeiros que trabalham nas Nações Unidas”, declarou Nebenzia . A missão russa na ONU conta com cerca de 100 pessoas, de acordo com uma fonte diplomática russa.