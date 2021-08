Estados Unidos pretendem retirar todos os americanos do Afeganistão até 31 de agosto

Informação foi dada por Jake Sullivan, conselheiro de segurança do presidente Joe Biden; prazo poderá ser ampliado caso o ritmo da operação diminua

Reprodução/Twitter @AirMobilityCmd Desde 14 de agosto, os EUA evacuaram 37 mil pessoas do país asiático



Os Estados Unidos pretendem tirar todos os americanos que estão em Cabul, capital do Afeganistão, até 31 de agosto. A informação foi dada por Jake Sullivan, conselheiro de segurança do presidente Joe Biden. Em coletiva, Sullivan afirmou que o prazo poderá ser estendido, mas não deu detalhes, informando apenas que os EUA estão negociando com o Talibã, que é contra a ampliação. “Nos dias restantes [de agosto], acreditamos ter os recursos necessários para retirar os americanos que querem deixar Cabul”, disse o conselheiro. Ao falar sobre os afegãos que colaboraram com os americanos, Sullivan afirmou que os EUA pretende continuar a retirada mesmo após a partida das tropas dos EUA, mas sem dar detalhes de como essa retirada aconteceria. Desde 14 de agosto, cerca de 37 mil pessoas foram evacuadas do Afeganistão.

*Com informações da EFE