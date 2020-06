Nos EUA, procurador que investigava advogado de Trump é demitido

Erik Lesser/EFE Geoffrey Berman era o procurador de Nova York



A pedido do presidente norte-americano, Donald Trump, o procurador geral dos Estados Unidos, William Barr, anunciou na tarde deste sábado, 20, a demissão do procurador de Nova York, Geoffrey Berman, desafeto político do líder da Casa Branca. No despacho, Barr se disse “surpreso e decepcionado” com a declaração de Berman na noite de sexta-feira, 19, de que não havia pedido para deixar o cargo. “Infelizmente, com a sua declaração da noite passada, você escolheu espetáculo público em vez de serviço público”, escreveu o procurador-geral. Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, a demissão deve ser questionada na Justiça.

Berman liderava investigações sobre possíveis crimes de Rudy Giuliano, advogado do presidente Trump. Líder da minoria no Senado, o democrata Chuck Schumer chamou a demissão de “um esquema descarado” de Trump e Barr para interferir em investigações.

*Com informações do Estadão Conteúdo