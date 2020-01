Estados Unidos vão mandar cerca de 3 mil soldados para o Oriente Médio

EPA/US MARINE CORPS Estados Unidos vai reforçar tropas no Oriente Médio



Os Estados Unidos vão mandar cerca de 3 mil soldados adicionais para as tropas que estão no Oriente Médio após o ataque que culminou na morte do general iraniano Qassem Soleimani, nesta quinta-feira (2). A informação foi confirmada por oficiais americanos, em condição de anonimato, às agências de notícias Reuters e AP.

Segundo os oficiais, os militares são da 82ª Divisão Aerotransportada, baseada na Carolina do Norte. Eles são especializados em operações de assalto com paraquedas. Os soldados foram avisados no começo da semana que poderiam ser enviados para o Oriente Médio.

A imprensa americana afirma que o número de soldados convocados é de entre 3 mil e 3.500. Eles vão se juntar a outros 750 militares que já foram mandados para o Kuwait nesta semana após os protestos na embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque.

A crise entre Irã e Estados Unidos chegou ao ápice com o ataque americano que matou Qassem Soleimani, um dos mais importantes generais iranianos. Além dele, também morreram Abu Mahdi al-Muhandis, que é um dos fundadores da milícia Kataeb Hezbollah, e outras seis pessoas.

Nesta sexta-feira (3), o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, prometeu uma retaliação aos Estados Unidos. Oficiais americanos, no entanto, defenderam a ofensiva dizendo que a morte de Soleimani impediu um ataque ao país que estava sendo planejando pelos iranianos.