Estados Unidos superam marca de 353 mil mortes por Covid-19

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o país soma 20.786.001 casos confirmados da doença

EFE/Bryan R. Smith País é o mais afetado pela pandemia de Covid-19



Os Estados Unidos ultrapassaram nesta segunda-feira, 4, a marca de 353 mil mortes por Covid-19, com 353.131, e têm um total de 20.786.001 de casos confirmados de coronavírus, de acordo com a contagem independente feita pela Universidade Johns Hopkins. Foram relatados 1.705 óbitos e 171.811 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 entre as 20h (local, 22h de Brasília) de ontem e de hoje. Nova York é o estado com mais mortes por Covid-19 nos Estados Unidos, com 38.599, seguido por Texas (28.551), Califórnia (26.665), Flórida (22.090), Nova Jersey (19.225), Illinois (18.412), Pensilvânia (16.335), Michigan (13.391), Massachusetts (12.610) e Geórgia (10.971). Em número de casos, a Califórnia lidera, com 2.441.317, seguida por Texas (1.826.572), Flórida (1.376.692), Nova York (1.035.139) e Illinois (984.880).

*Com informações da EFE