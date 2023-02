Estados Unidos trabalham junto com Ucrânia em ‘fórmula para a paz’

Porta-voz da Casa Branca, no entanto, admitiu que no momento não há diálogo entre Kiev e Moscou

Anatolii Stepanov / AFP Guerra na Ucrânia completa um ano nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro



Os Estados Unidos estão trabalhando com os interlocutores ucranianos em uma “fórmula para a paz”, afim de encontrar uma saída negociada para a guerra na Ucrânia, embora tenham admitido nesta quinta-feira, 23, que não há atualmente qualquer indício de que haverá um diálogo entre Kiev e Moscou em breve. O porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, disse em entrevista coletiva que os EUA trabalham com uma equipe ucraniana “nas suas ideias para uma fórmula de paz, uma paz justa”. “As nossas equipes estão trabalhando para ver se podemos operar com isso”, disse Kirby, manifestando esperança de que possa haver algum progresso. Mesmo assim, advertiu que “as conversas têm de ser entre a Ucrânia e a Rússia” e reiterou que cabe aos ucranianos decidir sobre o seu país. Entretanto, Kirby reiterou que os EUA tendem a continuar fornecendo à Ucrânia “veículos blindados, agora centenas deles, e eventualmente tanques”; e que anunciarão uma nova rodada de assistência militar antes do final desta semana.

“Não podemos prever quando terminará o combate, só o senhor (Volodymyr) Zelensky, o comandante-chefe, pode dizer como quer que seja a vitória e se está pronto para negociar com o senhor (Vladimir) Putin, em que circunstâncias e em que condições”, enfatizou o porta-voz dos EUA. Kirby recordou que o presidente ucraniano deixou “claro” que “não está pronto” para negociar neste momento. “E não se pode culpá-lo por isso quando vemos o que os russos estão fazendo ao país, ao seu povo”, acrescentou. O porta-voz afirmou que Putin, por sua vez, não mostrou qualquer indicativo de que está disposto a negociarD “de boa-fé”. Esta sexta-feira marca o aniversário de um ano desde o início da invasão russa à Ucrânia.

*Com informações da EFE