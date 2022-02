‘Estamos cercados, mas cheios de luta’, diz prefeito de Kiev

Vitali Klitschko pede apoio para Ucrânia e fala que está orgulhoso de seus cidadãos e ansioso sobre quanto tempo eles podem aguentar

Genya SAVILOV / AFP Vitali Klitschko pede apoio para Ucrânia



Em entrevista à Associated Press, neste domingo, 27, o prefeito de Kiev , Vitali Klitschko, disse que está cheio de orgulho pelo espírito de seus cidadãos e ansioso sobre quanto tempo eles podem aguentar. Nesta manhã, a capital ucraniana foi atacada diversas vezes por tropas russas que cercam cada vez mais a cidade. Klitschko falou que não há possibilidade de saída de Kiev porque todos os caminhos estão bloqueados. “Neste momento estamos cercados”, disse o prefeito, que também declarou que “estamos na fronteira de uma catástrofe humanitária”. Klitschko também falou que ainda possuem eletricidade, água e aquecimento em nossas casas,mas que a infraestrutura está destruída para entregar os alimentos e medicamentos.

Desde quinta-feira, 24, a Ucrânia vem sofrendo ataques russos. Apesar de ser considerado por Vladimir Putin como uma ‘operação especial’ e não como uma guerra, o presidente russo já informou que o objetivo da invasão é ter uma mudança no regime para que a Ucrânia nunca ingresse na Organização do Atlântico Norte (Otan). Até o momento, há mais de 200 mortos, sendo nove civis. A cidade de Kiev está sob um toque de recolher, imposto no sábado e que vai até segunda. A medida é uma forma do governo de acabar com os grupos de sabotagem que rondam a região. “Estamos caçando essas pessoas e será muito mais fácil se ninguém estiver na rua”, explicou Klitschko, dizendo que seis “sabotadores” russos foram mortos no sábado à noite.

Diferente do que os especialistas esperavam, a Rússia ainda não conseguiu tomar o poder na capital ucraniana e, para o Pentágono, essa resistência da Ucrânia tem sido uma frustração para os russos. Klitschko disse que eles não têm mais 100% de controle sob a região, porém, informa que construíram uma defesa territorial formada por pessoas patriotas. “Neste momento, a questão mais importante é defender nosso país”, disse o prefeito. Diante desse cenário e da luta dos ucranianos, Klitschko pede “apoiem a Ucrânia, juntos somos fortes”, disse ele. “Todo ucraniano tem orgulho de ser independente, orgulho de ser ucraniano e temos orgulho de ter nosso próprio país”.