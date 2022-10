Estátua de Hércules de 2 mil anos é encontrada por arqueólogos na Grécia

Ministério da Cultura e Esportes da Grécia acredita que se trata de uma peça do século II d.C

Reprodução/Ministério da Cultura da Grécia Estátua foi encontrada em um patrimônio da UNESCO em boas condições



Arqueólogos da Universidade de Aristóteles encontraram em setembro, no sítio arqueológico de Filipos, na Grécia, uma estátua de Hércules de aproximadamente 2 mil anos. Os pesquisadores estavam realizando uma escavação na região quando se depararam com as ruínas de um edifício, classificado como ‘maior que a vida’, e ricamente decorado do século VII ou IX, informou o Ministério da Cultura e Esportes da Grécia em comunicado, acrescentando que acreditam que se trata de uma estátua do século II d.C. Segundo a equipe da universidade que encontrou a estátua, a descoberta fornece informações sobre como os espaços público eram decorados durante o Império Bizantino. De acordo com as informações, a estátua que é maior que a vida retrata um Hércules bem barbeado com um corpo jovem. O sítio arqueológico de Filipos é um patrimônio mundial da UNESCO e no local encontram-se as ruínas de um templo, teatro, igreja octogonal e outras basílicas. Fotos tiradas pela Universidade, mostram a estátua enterrada. Junta a imagem de Hércules, também foi encontrada um leão pendurado na mão esquerda estendida, que deveriam simbolizar um herói. Hércules, filho de Zeus, é uma das figuras mitológicas, mas famosas da mitologia grega e Filipo, é o local em que Marco Antônio e Augusto lideraram a batalha que matou Bruto e Cássio, os assassinos de Julio César.