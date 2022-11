Estátuas de bronze com mais de dois mil anos são encontradas em perfeito estado na Itália

Segundo os arqueólogos, as 24 peças que foram localizadas vão ajudar a ‘reescrever a história’ sobre a transição da civilização etrusca para o Império Romano

EFE/EPA/Italian Ministry of Culture 24 estátuas de bronze são descobertas na Itália



Arqueólogos descobriram na Toscana, Itália, 24 estátuas de bronze de mais de dois mil anos de idade. Segundo eles, a descoberta, classificada como uma das mais significativas já feitas no Mediterrâneo, vai ajudar a “reescrever a história” sobre a transição da civilização etrusca para o Império Romano. As peças estavam em uma antiga fonte termal e foram localizadas em perfeito estado. Sua conservação se deve a proteção natural feita pela lama. Juntas as estátuas estavam outros objetos de bronze e cinco mil moedas em ouro, prata e bronze, informou o ministério nesta terça-feira, 8. Como prova da importância do achado, o ministério anunciou a construção de um novo museu na área para abrigar as antiguidades. O responsável pela escavação, Jacopo Tabolli, declarou que a descoberta, que representa o maior depósito de bronze desta época da Itália, foi significativa porque lança uma nova luz sobre o fim da civilização etrusca e a expansão do Império Romano na Itália central de hoje, entre os séculos II e I a.C. Algumas das estátuas que foram encontradas representam figuras humanas inteiras de divindades, enquanto outras são de partes e órgãos individuais do corpo, que teriam sido oferecidos como oferendas votivas aos deuses para intervenção para curas médicas através das águas termais, informaram as autoridades italianas.

*Com informações da Associated Press