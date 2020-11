‘Estou honrado’, declara Biden após ser eleito o novo presidente dos Estados Unidos

Eleito o 46º presidente dos Estados Unidos, Joe Biden fez seu primeiro pronunciamento nas redes sociais celebrando a vitória e dizendo que vai governar para todos tendo a vista a polarização que o país vive. “América, estou honrado por você ter me escolhido para liderar nosso grande país. O trabalho que temos pela frente será árduo, mas eu prometo a você o seguinte: serei um presidente para todos os americanos – quer você tenha votado em mim ou não. Vou manter a fé que você colocou em mim”, escreveu o democrata neste sábado, 7, no Twitter. Além disso, ele já atualizou a descrição do seu perfil na rede social colocando que é o novo “presidente eleito”.

Biden conseguiu chegar à marca de 273 delegados, de acordo com projeções de agências internacionais, após vencer na Pensilvânia. A vice-presidente Kamala Harris também fez uma publicação: “Esta eleição é muito mais do que Joe Biden ou eu. É sobre a alma da América e nossa disposição de lutar por ela. Temos muito trabalho pela frente. Vamos começar”. Pouco antes do resultado, o atual presidente Donald Trump também usou o Twitter para se pronunciar: “Eu ganhei essa eleição, por muito”. O republicado acredita que “votos ilegais” interferiram no resultado as eleições presidenciais, mas não apresentou provas.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020