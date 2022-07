‘Estou triste por desistir do melhor emprego do mundo’, diz Boris Johnson

Premiê renunciou nesta quinta-feira, 7, após uma série de escândalos que abalaram seu governo e depois que 40 membros do alto escalão pediram demissão, incluindo mais da metade dos ministros

JUSTIN TALLIS / AFP Boris Johnson renunciou ao cargo de primeiro-ministro após escândalos no governo



‘Estou triste por desistir do melhor emprego do mundo’, foram essas as palavras que marcaram o discurso de Boris Johnson ao anunciar sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro nesta quinta-feira, 7. Após três anos de mandato conturbado, o premiê foi de herói a desacreditado durante esse tempo. Abalado pelos escândalos envolvendo as festas realizadas durante o confinamento da pandemia de Covid-19 e, mais recentemente, a nomeação de um acusado de assédio sexual para um cargo importante, fez com que Johnson perdesse o apoio e fosse obrigado, pelo Parlamento Conservador, a renunciar.

Durante seu discurso, realizado um dia após informar que não iria deixar o cargo, Johnson declarou que “na política, ninguém é remotamente indispensável” e disse confiar no “sistema brilhante e darwiniano” para produzir “outro líder, igualmente comprometido em levar” o Reino Unido adiante “em tempos difíceis”. O britânico aproveitou o momento para agradecer por ter ficado à frente do governo. “Ser primeiro-ministro é uma educação em si”, disse acrescentando que durante esse tempo encontrou pessoas possuidoras de uma originalidade britânica sem limites e dispostas a enfrentar velhos problemas de novas maneiras. “Sei que mesmo se as coisas às vezes podem parecer sombrias agora, nosso futuro juntos é dourado. Muito obrigado a todos”, finalizou.

Confira o discurso de renúncia na íntegra:

“Boa tarde a todos. Agora, a vontade do parlamentar Partido Conservador é claramente que haja um novo líder desse partido e, portanto, um novo primeiro-ministro, e eu concordei com Sir Graham Brady, presidente de nossos parlamentares de bancada, que o processo de escolha desse novo líder deve começar agora, e o cronograma será anunciado na próxima semana. E hoje nomeei um Gabinete para servir, como farei, até o novo o líder estar no lugar.

Então, quero dizer aos milhões de pessoas que votaram em nós em 2019, muitos deles votando nos conservadores pela primeira vez, obrigado por esse mandato incrível, a maior maioria conservadora desde 1987; o maior número de votos desde 1979. E porque lutei tanto nos últimos dias para continuar a entregar esse mandato pessoalmente não foi apenas porque quis fazê-lo, mas porque senti ser meu trabalho, meu dever, minha obrigação para você continuar fazendo o que prometemos em 2019.

E é claro, estou imensamente orgulhoso das conquistas deste governo, desde a conclusão do Brexit, até o estabelecimento de nossas relações com o continente por mais de meio século, reivindicando o poder para este país fazer suas próprias leis no Parlamento, fazendo com que todos nós durante a pandemia, entregando o lançamento de vacinas mais rápido na Europa, a saída mais rápida do bloqueio e, nos últimos meses, liderando o Ocidente a enfrentar a agressão de Putin na Ucrânia. E deixe-me dizer agora, ao povo da Ucrânia, que sei que nós, no Reino Unido, continuaremos apoiando sua luta pela liberdade pelo tempo que for necessário.

E, ao mesmo tempo, neste país, estamos promovendo um vasto programa de investimento em infraestrutura, habilidades e tecnologia, o maior em um século, porque se eu tenho uma visão sobre os seres humanos, é essa genialidade, talento, entusiasmo e imaginação distribuídos uniformemente por toda a população, mas a oportunidade não é. E é por isso que devemos continuar subindo de nível, continuar liberando o potencial em todas as partes do Reino Unido. E se pudermos fazer isso neste país, seremos os mais prósperos da Europa.

E nos últimos dias, tentei convencer meus colegas de que seria excêntrico mudar governos quando estamos entregando tanto, quando temos um mandato tão vasto e quando, na verdade, estamos apenas alguns pontos atrás nas pesquisas, mesmo no médio prazo depois de alguns meses e provocações bastante implacáveis, e quando o cenário econômico é tão difícil nacional e internacionalmente, e lamento não ter sido bem-sucedido nesses argumentos e, claro, é doloroso não ser capaz de ver através de tantas ideias e projetos sozinho.

Mas, como vimos em Westminster, o instinto de rebanho é poderoso e quando esse rebanho quer se mover, então move. E meus amigos, na política, ninguém é remotamente indispensável, e nosso sistema brilhante e darwiniano produzirá outro líder, igualmente comprometido em levar este país adiante em tempos difíceis – não apenas ajudando as famílias a passar por isso, mas mudando e melhorando a maneira fazemos coisas, cortando encargos para empresas e famílias e sim, cortando impostos, porque é assim que geramos o crescimento e a renda que precisamos para pagar por ótimos serviços públicos.

E para esse novo líder, digo onde quer que ele esteja, digo que lhe darei todo o apoio que puder. E para você, o público britânico, eu sei que haverá muitas pessoas que ficarão aliviadas e talvez algumas que também ficarão desapontadas. E eu quero que você saiba como estou triste por estar desistindo do melhor emprego do mundo, mas essas são as pausas.

Quero agradecer a Carrie e nossos filhos, todos os membros da minha família que tiveram que aguentar tanto, por tanto tempo. Quero agradecer ao inigualável serviço civil britânico por toda a ajuda e apoio que deram à nossa polícia, aos nossos serviços de emergência e, claro, ao nosso fantástico sistema de saúde, que num momento crítico ajudou a prolongar o meu próprio mandato, bem como nossas forças armadas e nossas agências que são tão admiradas em todo o mundo, e nossos incansáveis ​​membros e apoiadores do Partido Conservador, cuja campanha altruísta torna nossa democracia possível.

Eu quero agradecer a equipe maravilhosa aqui no… Número 10 (gabinete de Boris), e claro Chequers, e nosso fantástico serviço de inteligência, o único grupo, a propósito, que nunca vaza. Acima de tudo, quero agradecer a vocês, cidadãos britânicos, pelo imenso privilégio que me concederam, e quero que saibam que a partir de agora, até à posse do novo Primeiro-Ministro, os seus interesses serão servidos e o governo do país vai continuar.

Ser primeiro-ministro é uma educação em si. Eu viajei para todas as partes do Reino Unido e, além da beleza do nosso mundo natural, encontrei tantas pessoas possuidoras de uma originalidade britânica sem limites e tão dispostas a enfrentar velhos problemas de novas maneiras que sei que mesmo se as coisas às vezes podem parecer sombrias agora, nosso futuro juntos é dourado. Muito obrigado a todos.”