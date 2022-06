Estudante coloca vida em risco para conseguir registrar formação de tornado por baixo da boca; veja vídeo

Um estudante do ensino médio dos Estados Unidos colocou sua vida em risco para conseguir um registro raro na última terça-feira, 31. Nicholas Krasznavolgyi, que se identifica como o “nerd do clima” nas redes sociais e é apaixonado por fenômenos meteorológicos, gravou imagens por baixo da boca de um tornado em formação e compartilhou o vídeo em sua conta no Twitter. “Imagens de vídeo do tornado que testemunhei hoje cedo. Uma rara vista incrível até a boca do funil!”, escreveu na publicação. “Perto do final você pode me ouvir gritar “tornado” quando ele começou a levantar árvores. Infelizmente não peguei essa parte, mas no vídeo você pode ver pedaços de detritos no ar”, acrescentou. O vídeo já tem mais de 370 mil visualizações e gerou centenas de comentários. O caso aconteceu em Tampas, na Flórida, e chamou atenção até da rede de TV ABC que chegou a veicular o vídeo em sua programação matutina “Good Morning America”.

Video footage of the tornado I witnessed earlier today. A rare incredible view up the mouth of the funnel! Near the end you can hear me yell “tornado” as it started lofting trees. Unfortunately didn’t catch that part, but in the video you can see pieces of debris in the air. pic.twitter.com/je1CvfDSiT

— Nicholas Krasznavolgyi (@NickKrasz_Wx) June 1, 2022