Estudante de 12 anos é detido na Flórida após ameaçar tiroteio em colégio

Colega do estudante avisou a polícia depois de descobrir o plano pelas redes sociais

Reprodução/ WSVN 7 News Colégio foi revistado pela Polícia e nenhuma arma foi encontrada, mas investigação segue



Um estudante de 12 anos da Crystal Lake Middle School, de Pompano Beach, no sudeste da Flórida, nos Estados Unidos, foi detido por ameaçar por escrito realizar um tiroteio em massa no colégio, informou nesta quarta-feira, 27, a polícia do condado de Broward, no norte de Miami. O menor, cuja identidade não foi divulgada, tramou um “plano detalhado” para “se infiltrar na escola por todas as entradas” e “começar, pouco a pouco, a matar gente”, disseram as forças da ordem em comunicado. As autoridades tomaram conhecimento da situação graças a outro estudante da mesma escola, que soube da ameaça de tiroteio e “publicou a informação nas redes sociais para advertir” os demais alunos. Os agentes não encontraram nenhuma arma nas instalações escolares, mas a investigação segue em andamento. A polícia lembrou que este tipo de ameaça “sempre é levada a sério, investigada a fundo e pode acabar em acusações penais” contra o acusado. Desde o massacre no colégio de Parkland em 2018, que tirou a vida de 14 alunos e três funcionários, o estado da Flórida registrou diversas detenções por ameaças de morte e falsas ameaças com armas em colégios, a maioria feita por adolescentes. Desde o começo deste ano letivo, o sul da Flórida tem visto um “padrão consistente” de estudantes escrevendo ameaças aos colégios pelas redes sociais, informou em dezembro do ano passado o xerife do condado de Broward, Gregory Tony, ao jornal “Sun Sentinel”.

*Com informações da EFE