Estudo aponta presença significativa do coronavírus em regiões da Itália

O Instituto Superior de Saúde da Itália afirmou neste sábado (6) que não há situações críticas de coronavírus no país, mas ressaltou que em certas partes ainda há uma presença significativa que não deve ser subestimada.

A análise se baseia em dados obtidos entre 25 e 31 de maio e ressalta que nenhuma região possui um número básico de reprodução instantânea (Rt), que indica a capacidade de propagação do vírus, superior a 1, um limiar considerado uma barreira à propagação da pandemia.

Embora o avanço da doença esteja sob controle, os pesquisadores disseram que a Lombardia, a região mais afetada pela crise sanitária, ainda tem um Rt elevado, de 0,91 na semana analisada, o que significa que as autoridades devem permanecer em alerta.

De fato, dos 518 casos registrados na Itália na sexta-feira (5) mais de 400 foram apenas da Lombardia. “Em algumas partes do país, a circulação do coronavírus ainda é significativa”, disse o instituto italiano, que defende que a população deve respeitar as medidas de segurança e prevenção. “A pandemia na Itália ainda não acabou”, alertou.

A Itália abriu suas fronteiras com países da União Europeia na última quarta-feira (3) permitindo a livre mobilidade em todo o território nacional. Ao todo, o país já registrou 33.774 mortes pela Covid-19 e 234.531 casos de infecção pela doença.

