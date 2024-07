Estudo da Nasa aponta Brasil entre regiões inabitáveis até 2070 devido ao calor extremo

Cientistas alertam que ondas de calor estão mais frequentes e intensas, e que mundo continuará a esquentar se as emissões não forem reduzidas

Uma análise da Nasa, divulgada neste domingo (21) aponta que, devido ao aumento das temperaturas causado pelas mudanças climáticas, algumas regiões do mundo podem se tornar inabitáveis nas próximas décadas. O estudo mapeou cinco áreas da Terra, incluindo partes do Brasil, onde a combinação de calor e umidade extremos poderá impossibilitar a sobrevivência humana até 2070. Os cientistas alertam que as ondas de calor estão se tornando mais frequentes e intensas, e que o mundo continuará a esquentar se as emissões de gases do efeito estufa não forem reduzidas. O estudo, liderado por Colin Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, analisou os extremos de calor e umidade, utilizando imagens de satélite e projeções de temperatura de bulbo úmido.

A temperatura de bulbo úmido é uma medida de conforto térmico que leva em consideração não apenas a temperatura, mas também a umidade do ar. O estudo mostrou que, desde 2005, algumas regiões do Golfo Pérsico e do Paquistão já atingem níveis extremos de calor e umidade, e que essa tendência deve se intensificar nas próximas décadas. Regiões como o Sul da Ásia, Golfo Pérsico, Mar Vermelho, partes da China, Sudeste Asiático e Brasil estão entre as áreas onde a combinação de calor e umidade extremos poderá torná-las inabitáveis até 2070. A previsão é de que temperaturas de bulbo úmido superiores a 35 graus Celsius possam representar um risco à saúde humana, mesmo para pessoas saudáveis, nessas regiões.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA