EUA superam 3 milhões de casos de Covid-19

O país atingiu a marca após registro de aumento de contágios em vários estados, como Califórnia, Arizona, Texas e Flórida

EFE/EPA/JUSTIN LANE Nova York foi um dos epicentros do novo coronavírus nos Estados Unidos



Os Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia de Covid-19, superaram nesta quarta-feira (8) a marca de três milhões de casos confirmados da doença, em meio ao aumento de contágios em vários estados, como Califórnia, Arizona, Texas e Flórida. De acordo com a contagem feita de forma independente pela Universidade Johns Hopkins, até o momento foram registrados 3.009.611 casos, incluindo 131.594 mortes.

Nova York é o estado mais impactado pela pandemia, com 398.237 casos confirmados e 32.243 óbitos, números abaixo apenas de Brasil, Reino Unido e Itália. A lista continua com o vizinho Nova Jersey, com 15.281 mortes, Massachusetts, com 8.213, e Illinois, com 7.273.

Outros estados com um grande número de óbitos são Pensilvânia, com 6.787, Califórnia, com 6.576, Michigan, com 6.251, e Connecticut, com 4.338. Em termos de contágios, a Califórnia é o segundo estado mais afetado, com 284.139 casos confirmados, seguida por Texas, com 216.026, e Flórida, com 213.794.

*Com informações da EFE