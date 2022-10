EUA acreditam que segundo turno das eleições no Brasil será pacífico

Governo americano ressaltou a democracia brasileira, dizendo que serve como modelo para o mundo

EFE/EPA/SHAWN THEW Governo Bide disse que confia no segundo turno das eleições do Brasil



Os Estados Unidos acreditam que o segundo turno das eleições 2022 no Brasil será pacífico e conduzido de forma profissional. A afirmação foi feita nesta sexta-feira, 28, pelo porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price. De acordo com ele, tanto os americanos quantos os brasileiros confiam na mesma organização realizada no primeiro turno do pleito. “O povo do Brasil, dos EUA e do mundo todo têm toda a confiança de que o Brasil será capaz de organizar um segundo turno da mesma maneira”, disse. “Conduzindo com credibilidade e transparência”, acrescentou. Price ainda ressaltou a democracia brasileira, dizendo que serve como modelo para o mundo. “A democracia brasileira foi testada pelo tempo, as instituições democráticas servem de modelo para nações no hemisfério e no mundo. Temos toda a expectativa e confiança que isso continuará sendo verdade quando o Brasil concluir o segundo turno nos próximos dias”, completou.