EUA afirmam que apenas 0,01% da população vacinada teve Covid-19

Apenas 10 mil pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus dentre as 101 milhões que foram totalmente inoculadas no país até o final de abril

EFE/EPA/WILL OLIVER A meta da Casa Branca é vacinar 70% da população norte-americana até julho



O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos informou nesta terça-feira, 25, que apenas 10.200 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus dentre as 101 milhões que haviam sido totalmente vacinadas contra a Covid-19 até o final de abril. O número representa uma taxa de apenas 0,01% do total. O CDC reconhece, no entanto, que é possível que o número seja mais elevado porque se baseia em relatos voluntários de pessoas que desenvolveram casos graves da doença mesmo após serem imunizadas. Diante dos resultados, o conselheiro da Casa Branca para a pandemia do coronavírus, Andy Slavitt, salientou a importância de avançar com a campanha de vacinação até que seja alcançada a meta de vacinar 70% da população norte-americana até julho. Segundo o relatório, do total de 10.262 infecções em pessoas já vacinadas, 63% correspondiam a mulheres, 10% foram hospitalizadas e 2% morreram. A idade média desses indivíduos era de 58 anos.