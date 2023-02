EUA afirmam que China enviou novo balão espião, e tensão entre países aumenta

Pentágono diz que segundo veículo não tripulado sobrevoa a América Latina; secretário de Estado americano cancelou viagem a Pequim devido ao acidente diplomático

KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / DC POOL Balão chinês sobrevoou espaço aéreo dos Estados Unidos



O Pentágono informou que identificou um segundo “balão de vigilância da China” sobrevoando a América Latina. A confirmação foi divulgada na sexta-feira, 3, um dia depois do primeiro balão ter sido encontrado sobrevoando os Estados Unidos. “Observamos relatos de um balão transitando pela América Latina. Avaliamos agora que é um outro balão de vigilância chinês”, informou Pat Ryder, porta-voz do Departamento de Defesa. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que adiou uma visita que estava programada para Pequim após o incidente, conversou com funcionários do alto escalão do governo chinês dizendo que o episódio era um “ato irresponsável”. “Trata-se de um ato irresponsável e de uma violação clara da soberania americana e do direito internacional, que mina o propósito da viagem”, afirmou Blinken, segundo Ryder.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China confirmou a origem do objeto, mas afirmou que o balão é “uma aeronave civil utilizada para fins científicos, principalmente meteorológicos”. Em comunicado, a pasta afirmou que o objeto entrou no espaço aéreo dos EUA por uma “força maior”, tendo sido desviado de sua rota original por causa de fortes ventos. A viagem de Blinken à capital chinesa estava prevista para domingo e segunda, mas será remarcada quando “as condições forem adequadas”.