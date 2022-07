EUA afirmam ter matado chefe do Estado Islâmico na Síria em ataque com drone

Maher al-Agal foi atingido enquanto pilotava uma motocicleta perto de Jindayris nesta terça-feira, 12

Rami al SAYED / AFP Destroços no local onde um ataque de drone dos EUA matou Maher al-Agal, líder do grupo militante Estado Islâmico



O Pentágono confirmou nesta terça-feira, 12, que um drone norte-americano matou o líder grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na Síria, Maher al-Agal. A informação também foi confirmada pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos. A morte seria mais uma derrota para os esforços do grupo militante islâmico em se reorganizar como uma força de guerrilha após perder largas faixas de território. De acordo com as declarações fornecidas pelos Estados Unidos, al-Agal foi atingido enquanto pilotava uma motocicleta perto de Jindayris. O porta-voz do Comando Central do Departamento de Defesa, informou que um dos assessores de al-Agal está gravemente ferido. O ataque ocorreu cinco meses após um ataque noturno americano na cidade de Atme, norte da Síria, que resultou na morte de Abu Ibrahim al-Qurashi, líder do EI. Na época, autoridades americanas disseram que Qurashi morreu após detonar uma bomba para evitar sua captura.

*Com informações da Reuters e AFP