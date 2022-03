EUA alertam que Rússia pode usar armas químicas ou biológicas na Ucrânia

Acusação foi feita após os russos afirmarem ter evidências de atividades laboratoriais para desenvolvimento desses equipamentos ilegais entre os ucranianos

Aris Messinis / AFP Criança saindo da cidade de Irpin, evacuada após pesados bombardeios da Rússia, que vem transformando cidades ucranianas em escombros



Os Estados Unidos alertaram nesta quarta-feira, 9, que a Rússia pode estar planejando o uso de armas químicas ou biológicas na Ucrânia, sob o pretexto de responder a uma suposta ameaça de um suposto programa biológico-militar na Ucrânia, que seria financiado pelos EUA. Segundo os norte-americanos, a informação sobre o financiamento e existência do programa é falsa. A declaração e advertência sobre a Rússia foi dada pela porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. “Agora que a Rússia fez essas acusações falsas e a China parece ter endossado tal propaganda, todos devemos estar atentos à possibilidade de a Rússia usar armas químicas ou biológicas na Ucrânia”, escreveu Psaki em sua conta oficial no Twitter. A Organização das Nações Unidas (ONU) disse nesta quarta que não tem registro da existência de programas ilegais de armas químicas e biológicas na Ucrânia.

Moscou também poderia usar essas armas como parte de uma “operação de bandeira falsa”, acrescentou Psaki, referindo-se a uma tática de guerra na qual uma parte de um conflito comete um ato e faz parecer que a outra parte é a responsável. Ela ainda acrescentou que as acusações da Rússia são “falsas” e “ridículas”. “Este é o tipo de operação de desinformação que vimos repetidamente que a Rússia vem usando há anos na Ucrânia e em outros países, que foram desacreditadas, e um exemplo do tipo de falsos pretextos que alertamos que os russos usariam”, escreveu Psaki Twitter.

A porta-voz do presidente Joe Biden afirmou também que os EUA “não desenvolvem ou possuem” armas químicas ou biológicas “em lugar nenhum” e que “é a Rússia que tem um longo histórico de uso” desse tipo de arma proibida por convenções internacionais. “Tudo isso é uma tentativa óbvia da Rússia de tentar justificar seu ataque premeditado, não provocado e injustificado à Ucrânia”, enfatizou.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, assegurou que os funcionários desses laboratórios biológicos na Ucrânia teriam relatado a destruição no último dia 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu o país, de patógenos particularmente perigosos, como peste, antraz, tularemia, cólera e outras doenças mortais. Ainda assim, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, também chamou as acusações russas de “mentiras” em um comunicado, no qual garantiu que não é a primeira vez que Moscou “acusa o Ocidente dos mesmos crimes que a própria Rússia está cometendo”. “Nossa expectativa é que a Rússia continue a insistir nesses tipos de alegações com acusações mais infundadas”, disse Price, frisando que os Estados Unidos “não possuem ou operam nenhum laboratório químico ou biológico na Ucrânia”.

*Com informações da EFE