EUA anunciam intenção de apoio ao Fundo Amazônia

Valor especulado para aporte inicial é de US$ 50 milhões, inferior ao esperado por Lula

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula e Biden se reuniram nesta sexta-feira, 10, na Casa Branca



Os Estados Unidos anunciaram, sem citar valores, a intenção de apoio ao Fundo Amazônia. A declaração foi feita em comunicado conjunto após encontro na Casa Branca, nesta sexta-feira, 10, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Joe Biden. O valor especulado para aporte inicial é de US$ 50 milhões, conforme informação inicialmente divulgada pela BBC Brasil. A quantia é inferior ao esperado por Lula. “Como parte desses esforços, os Estados Unidos anunciaram sua intenção de trabalhar com o Congresso para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira, incluindo apoio inicial ao Fundo Amazônia, e para alavancar investimentos nessa região muito importante”, diz um trecho do comunicado divulgado pelo Itamaraty. Antes da reunião entre Lula e Biden, havia expectativa de que os EUA anunciassem a entrada no fundo, que foi criado há 15 anos para financiar ações de redução de emissões provenientes da degradação florestal e do desmatamento na Amazônia. O fundo recebe doações internacionais, inclusive, já recebeu recursos da Noruega e da Alemanha. Mais cedo, Lula tinha boas expectativa para a entrada dos EUA no Fundo Amazônia. “Não só acho que vão, como é necessário que participem, porque veja: o Brasil não quer transformar a Amazônia em um santuário da humanidade, mas também o Brasil não quer abrir mão de que a Amazônia é um território do qual o Brasil é soberano”, comentou a jornalistas.