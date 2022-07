EUA assinam acordo com países da Aliança pelo Desenvolvimento na Democracia

Objetivo é fortalecer apoio mútuo nas cadeias de abastecimento, fortalecendo a colaboração pelo desenvolvimento econômico das nações do grupo

EFE/EPA/DAVID MAXWELL Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden



Os Estados Unidos assinaram nesta segunda-feira, 25, um memorando de entendimento com Costa Rica, República Dominicana e Panamá, os países da chamada Aliança pelo Desenvolvimento na Democracia, para fortalecer o apoio mútuo nas cadeias de abastecimento. Em comunicado, o Departamento de Estado dos EUA informou que, com este acordo, os países se comprometem a “compartilhar as melhores práticas” para ajudar em tal cadeia e para trabalhar em outras áreas de colaboração econômica. A reunião de representantes destes países em Washington dá sequência a um compromisso firmado na Cúpula das Américas para aprofundar a coordenação econômica e ajudar a dar os passos necessários para a criação de um entorno mais propício para a democracia e os investimentos nestes países. Costa Rica, República Dominicana e Panamá constituem os países fundadores da Aliança pelo Desenvolvimento na Democracia, que ganhou a adesão do Equador durante a Cúpula das Américas. O Departamento de Estado parabenizou o novo membro por se juntar a este projeto para “construir um Hemisfério Ocidental mais estável, seguro e próspero”.

*Com informações da EFE