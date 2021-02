EUA batem recorde com 5 mil mortes por Covid-19 em 24 horas

Número total de óbitos no país chegou a 455.555 e casos confirmados estão na casa dos 26.671.333

EFE/EPA/CJ GUNTHER

Os Estados Unidos ultrapassaram nesta quinta-feira, 04, a marca de 455 mil mortes por Covid-19, com 455.555, e têm um total de 26.671.333 casos de coronavírus confirmados, de acordo com a contagem independente feita pela Universidade Johns Hopkins. Somente nas últimas 24 horas foram relatados 5.282 óbitos e 125.428 contágios pela doença. Nova York é o estado com mais mortes por Covid-19 com 44.298, seguido por Califórnia (42.834), Texas (38.452), Flórida (27.247), Pensilvânia (22.048), Nova Jersey (21.793), Illinois (21.497), Michigan (15.725), Massachusetts (14.784), Georgia (14.749) e Arizona (13.752). Em número de casos, a Califórnia lidera, com 3.377.944, seguida por Texas (2.462.338), Flórida (1.752.330), Nova York (1.450.912) e Illinois (1.137.559).

*Com informações da EFE