EUA: Bebê morre trancada em carro após pai se recusar a quebrar a janela

EFE Polícia norte-americana ficou chocada com o caso em Las Vegas



Um caso triste chocou a polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 5. Uma bebê morreu depois de ficar trancada dentro de um carro. O pai da criança de um ano, Sidney Deal, foi preso por acusações de abuso infantil depois de se recusar a permitir que a polícia quebrasse a janela de seu carro para libertar a garota. As informações foram publicadas pelo site “The Las Vegan Sun” e divulgadas pelo “Independent”.

Um relatório policial disse que os agentes chegaram ao local e se ofereceram para quebrar a janela, chamar um caminhão de reboque ou um chaveiro. Deal, no entanto recusou, citando cotações caras de sua seguradora, para quem ele havia telefonado antes. O homem também teria alegado que não tinha condições financeiras para pagar um vidro novo. Minutos depois, os policiais finalmente estouraram a janela e puxaram a criança do carro. Ela, no entanto, estava inconsciente e acabou morrendo no local.

Os investigadores entrevistaram o irmão do Sr. Deal, que disse ter recebido um telefonema de seu irmão dizendo que ele acidentalmente trancou a filha no carro. A causa da morte ainda não foi determinada, mas os investigadores acreditam que a bebê pode ter ficado dentro do carro por até uma hora.