EUA: Cobra em avião assusta passageiros em voo de Tampa para Newark

Animal foi encontrado rastejando na cabine e causou pânico entre os passageiros

AP/Seth Wenig Representantes da companhia aérea informaram que não sabem como o animal parou na cabine



Uma cena de filme de terror aconteceu num voo da United Arlines de Tampa para Newark, nos Estados Unidos, na tarde da última segunda-feira, 17. Uma cobra foi avistada dentro da aeronave por um passageiro, segundo informou o News 12 NewJersey. “Depois de ser alertado pelos passageiros, nossa tripulação chamou as autoridades apropriadas para cuidar da situação”, disse um porta-voz da United Airlines à Nexstar. A cobra-liga foi retirada do avião por oficiais da Autoridade Portuária de Nova York e New Jersey. A companhia aérea não esclareceu como o animal teria entrado na cabine, mas reforçou que não é permitido transportar cobras na cabine, apenas cães e gatos. Os outros animais de estimação são colocados em outro compartimento. Essa não é a primeira vez que uma cobra aparece em um voo. Em 2019, uma mulher encontrou uma píton em seu sapato depois de voo na Austrália. Em 2016, uma cobra foi encontrada pendurada no compartimento superior de um voo para a Cidade do México.