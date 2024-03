EUA cobram ‘respostas’ de Israel sobre civis mortos durante distribuição de ajuda em Gaza

Ataque ocorreu enquanto população do território palestino recebia ajuda humanitária nesta quinta-feira (29)

US DEPARTMENT OF STATE / AFP Porta-voz do departamento de Estado, Matthew Miller afirmou que os EUA está em busca de informações suplementares sobre o ocorrido



Os EUA cobraram nesta quinta-feira, 29, “respostas” de Israel após os ataques na Faixa de Gaza que mataram dezenas de civis enquanto eles recebiam ajuda humanitária. Segundo o governo norte-americano, a atitude do país foi “desesperadora”. “Estamos em contato com o governo israelense desde esta manhã cedo e entendemos que uma investigação está sendo realizada. Vamos acompanhar de perto esta investigação e pressionar para obter respostas”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. “Buscamos de forma urgente informações suplementares sobre o que aconteceu exatamente”, acrescentou Miller, que apresentou suas condolências às famílias dos mortos. O representante dos EUA insistiu para que Israel autorize “tantos ponto de acesso quanto possível” para permitir a distribuição segura e com garantias de ajuda humanitária em toda a Faixa de Gaza. Como mostrou o site da Jovem Pan, o secretário-geral da ONU condenou o ocorrido e afirmou que “se estas pessoas morreram por fogo israelense, se foram esmagadas por multidões ou atropeladas por caminhões, são atos de violência, de certo modo, vinculados a este conflito”.

*Com informações da AFP