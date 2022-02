EUA, Coreia do Sul, Japão e Holanda pedem que seus cidadãos deixem a Ucrânia

Joe Biden disse que ‘estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo’ e afirmou que a situação pode sair do controle

Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Biden falou sobre possível invasão russa na Ucrânia nesta sexta



Os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Holanda pediram para que seus cidadãos que estão na Ucrânia deixem o país devido à tensão com a Rússia. “Cidadãos americanos devem sair imediatamente. Não é como se estivéssemos lidando com uma organização terrorista. Estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo. É uma situação muito diferente e as coisas podem sair do controle rapidamente”, alertou o presidente norte-americano Joe Biden em entrevista ao canal NBC News. O democrata voltou a descartar a ideia de enviar soldados à Ucrânia.

“Estamos em um mundo muito diferente do que já estivemos. Não há [a intenção de enviar resgate]. Quando os americanos e a Rússia começam a atirar um no outro, isso é uma guerra mundial”, declarou. O Ministério das Relações Exteriores do Japão também pediu para que seus cidadãos deixem a Ucrânia imediatamente. Segundo a pasta, há cerca de 150 japoneses no país. O mesmo foi recomendado pela Coreia do Sul e Holanda. O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, voltou a alertar nesta sexta-feira, 11, para o “risco real de um novo conflito armado” entre Rússia e Ucrânia. “Ao mesmo tempo, não há nenhuma certeza, então continuamos pedindo à Rússia uma desescalada e que participe de um diálogo político com a Otan”, acrescentou.