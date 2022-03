EUA detectam obras em base nuclear da Coreia do Norte pela 1ª vez desde 2018

Especialistas asseguraram que levaria muitos meses, ou até anos, até que o país pudesse realizar testes nucleares novamente

KCNA/via REUTERS Coreia do Norte é comandada pelo ditador Kim Jong-un



Especialistas dos Estados Unidos detectaram a partir de fotos de satélite trabalhos de construção na base de testes nucleares de Punggye-ri, na Coreia do Norte, pela primeira vez desde que o regime a fechou em maio de 2018. A informação é divulgada poucos dias depois que o Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul afirmou que estava monitorando tanto Punggye-ri y como o centro de pesquisa nuclear de Yongbyon, lugar do qual Pyongyang obtém combustível para bombas e que vem mostrando atividade ininterrupta desde o ano passado.

“Há construção no centro de testes nucleares norte-coreano pela primeira vez desde que a Coreia do Norte anunciou o fechamento e desmantelamento do local na primavera de 2018”, escreveram Jeffrey Lewis e Dave Schmerler, do Centro James Martin para Estudos de Não Proliferação, no site do primeiro deles. A partir de imagens de satélite registradas em 4 de março, “vemos os primeiros sinais de atividade em uma nova área, incluindo a construção de um novo prédio, a reparação de outro e o que possivelmente são toras e serragem”, indicam os especialistas, que ressaltam que madeira é material básico na Coreia do Norte para erguer edifícios e túneis.

Esses especialistas vêm acompanhando as imagens obtidas de Punggye-ri com particular atenção desde janeiro, quando o regime sugeriu que, dado o impasse no diálogo com os EUA, está considerando encerrar sua moratória autoimposta sobre testes nucleares e de mísseis, e destacam que as mudanças vistas nas fotos “ocorreram nos últimos dias”. “Os trabalhos de construção e reparo indicam que a Coreia do Norte tomou alguma decisão sobre o status do centro de testes. Uma possibilidade é que a Coreia do Norte planeje ter o centro de testes pronto em breve para retomar seus testes de explosivos nucleares, de acordo com o declaração que a Coreia do Norte emitiu em janeiro”, acrescentaram.

Os especialistas também asseguraram que levaria muitos meses, ou mesmo anos, até que Punggye-ri pudesse receber testes novamente, e que é difícil calcular esses prazos, pois depende da severidade dos danos nos túneis. Punggye-ri, no nordeste do país, é o local onde o regime realizou seus seis testes nucleares, tendo sido o último em 2017, e Pyongyang decidiu fechá-lo, convidando jornalistas estrangeiros para ver como dinamitava as galerias subterrâneas, pouco antes da primeira cúpula entre o líder Kim Jong-un e o então presidente dos EUA, Donald Trump.

*Com informações da EFE