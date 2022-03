EUA e aliados discutem fornecimento de mísseis ‘antinavio’ para a Ucrânia

Informação foi confirmada por um membro do alto escalão do governo americano, que reconheceu que existem ‘desafios técnicos’ para concretizar o envio

REUTERS/Yoruk Isik Navios russos poderão ser danificados caso o equipamento seja enviado aos ucranianos



Os Estados Unidos começaram a consultar seus aliados para “fornecer mísseis antinavio para a Ucrânia“. A informação foi dada por um membro do alto escalão do governo dos EUA nesta quinta-feira, 24. Apesar de confirmar as conversas, a fonte revelou que a possibilidade tem “desafios técnicos”. Durante reunião da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas, os dirigentes também concordaram que devem continuar pedindo à China que não apoie a Rússia nos ataques contra os ucranianos e que o país asiático “deve assumir sua responsabilidade na comunidade internacional”. Na última quarta-feira, 23, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, já havia classificado Putin como “pior inimigo para o povo russo”.

*Com informações da AFP