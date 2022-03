EUA e aliados solicitam à Interpol o banimento do acesso russo ao sistema global de polícia

Requerimento foi anunciado pelo porta-voz do Departamento de Justiça norte-americano, Anthony Coley; ministros de justiça do Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia também assinaram o pedido

Ozan KOSE / AFP - 23/11/2021 Interpol recebe requerimento para banir acesso da Rússia ao sistema de policiamento global



O procurador-geral dos Estados Unidos da América (EUA), Merrick Garland, solicitou à Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) que o órgão exclua o acesso da Rússia ao sistema global de policiamento. O pedido foi assinado em conjunto com ministros de Justiça de outros quatro países: Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Juntos, o grupo requereu a “suspensão imediata do acesso russo aos seus sistemas.” Priti Patel, secretária do Interior britânica, utilizou as suas redes sociais para comentar a respeito da solicitação e alegou que as ações do Kremlin “são uma ameaça direta à segurança dos indivíduos e à cooperação internacional de aplicação da lei.”

A Interpol é uma organização que conta com a colaboração das polícias de 195 países membros do grupo, que cooperam em investigações criminais. O órgão emite ‘alertas vermelhos’ para solicitar pedidos de localização e prisão de indivíduos que podem ser extraditados. Caso os comandados de Vladimir Putin não mais tenha acesso aos avisos, apenas as notificações futuras serão suspensas. As que já se encontram no sistema, seguirão disponíveis. A decisão baseia-se na invasão russa ao território ucraniano e no conflito militar entre os países que já dura 12 dias consecutivos.