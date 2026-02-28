EUA e Israel atacam o Irã; Teerã retalia

A operação conjunta começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, após ataques que Israel classificou como preventivos

ATTA KENARE / AFP Uma coluna de fumaça se eleva após o relato de uma explosão em Teerã em 28 de fevereiro de 2026



Os EUA e Israel bombardearam o Irã na madrugada deste sábado (28). Em retaliação, o governo iraniano disparou mísseis e drones contra o território israelense.

A operação conjunta começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, após ataques que Israel classificou como preventivos. Pouco depois, Trump utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa em vídeo anunciando operações de combate dos EUA no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

Foi vista fumaça subindo sobre o distrito de Pasteur, em Teerã — local da residência do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei — e houve um enorme destacamento de segurança na capital. Os EUA e Israel afirmaram que suas operações visavam locais militares iranianos. O exército israelense alertou os iranianos que estivessem dentro ou perto de infraestruturas militares em todo o país para que evacuassem, afirmando que os ataques ocorreram após meses de planejamento conjunto entre os aliados.

No sul do Iraque, um bombardeio que visou uma base militar que abriga um grupo pró-Irã matou pelo menos duas pessoas, segundo as autoridades. Explosões também foram ouvidas perto do consulado dos EUA em Erbil, no Iraque, de acordo com jornalistas da AFP.

Onda de mísseis e drones

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter como alvo a Quinta Frota dos EUA no Bahrein, após uma primeira onda de ataques de mísseis e drones ter sido lançada contra Israel.

“A primeira onda de ataques generalizados de mísseis e drones da República Islâmica do Irã contra os territórios ocupados começou”, afirmou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) em comunicado, referindo-se a Israel.

O serviço de emergência Magen David Adom, de Israel, informou que estava tratando um homem com ferimentos causados por explosão no norte do país. O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que responderia “decisivamente” aos ataques, insistindo que Teerã fez “todo o necessário para evitar que a guerra eclodisse”.

Explosões no Golfo

Explosões foram relatadas em toda a região do Golfo. Correspondentes da AFP na capital saudita, Riade, ouviram fortes explosões, assim como na capital do Bahrein, Manama, e em Doha, capital do Catar.

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram ter interceptado mísseis iranianos e reservaram-se o direito de responder aos ataques. Residentes de Abu Dhabi relataram à AFP terem ouvido fortes explosões na capital emiradense, que abriga uma base com pessoal dos EUA. O Ministério da Defesa do Catar disse ter interceptado vários ataques de mísseis, enquanto o Kuwait também enfrentou ataques recebidos.

Fechamento de espaço aéreo e cancelamento de voos

Catar : Espaço aéreo fechado temporariamente; Qatar Airways suspendeu todos os voos.

: Espaço aéreo fechado temporariamente; Qatar Airways suspendeu todos os voos. Iraque : Espaço aéreo fechado; caças e mísseis foram vistos nos céus.

: Espaço aéreo fechado; caças e mísseis foram vistos nos céus. Síria: Fechou parte do seu espaço aéreo no sul, ao longo da fronteira com Israel, por 12 horas.

Companhias Aéreas: Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Air India e Swiss International Air Lines suspenderam ou cancelaram voos para diversas cidades da região, incluindo Tel Aviv, Beirute, Amã e Teerã.

Apoio aliado e advertências

O governo do Reino Unido expressou receio de que os ataques militares pudessem se transformar em um conflito mais amplo no Oriente Médio. A Austrália manifestou apoio à ação dos EUA, enquanto a Ucrânia afirmou que a violência do governo iraniano desencadeou os ataques.

A União Europeia classificou os acontecimentos como “perigosos” e pediu a proteção de civis. Já o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, criticou Washington pelo ataque ao Irã, afirmando que o país “mostrou sua verdadeira face”.

*com informações da AFP