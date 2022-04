EUA e Rússia trocam prisioneiros, mas negam que a relação entre os países tenha mudado

Ex-fuzileiro norte-americano Trevor Reed foi libertado em troca do piloto russo Konstantin Yaroshenko

REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo Ex-fuzileiro dos EUA Trevor Reed em local destinado aos presos durante julgamento em tribunal de Moscou



Mesmo vivendo as relações mais tensas em décadas devido à guerra na Ucrânia, os Estados Unidos e Rússia trocaram prisioneiros nesta quarta-feira, 27. O ex-fuzileiro norte-americano Trevor Reed foi libertado em troca do piloto russo Konstantin Yaroshenko. Os pais de Reed disseram que a troca ocorreu na Turquia e o governo informou que ele esta a caminho para se reunir com sua família. Estava “bem-disposto”, afirmou um alto funcionário. “Hoje, damos as boas-vindas a Trevor Reed e celebramos seu retorno à família, que sentiu sua falta”, disse o presidente dos EUA, Joe Biden, em comunicado. Entretanto, ele não comentou mais detalhes da troca, mas disse: “As negociações que nos permitiram trazer Trevor para casa exigiram decisões difíceis que eu não tomo de ânimo leve”. Os laços entre os países estão no seu pior momento desde a era da Guerra Fria, devido ao conflito no Leste Europeu que já dura três meses e as subsequentes sanções ocidentais impostas a Moscou. As autoridades norte-americana informaram que a troca não foi parte de conversações diplomáticas mais amplas e não representou uma mudança em sua abordagem em relação à Ucrânia.