EUA elevam tom contra o Irã após suspeita de minas no Estreito de Ormuz

Republicano disse que ainda não receberam informações sobre inclusão de minas, mas disse que se for verdade e não forem removidas imediatamente, ‘as consequências militares para o Irã serão de uma magnitude’

DOUG MILLS / POOL / AFP Donald Trump obriga Irã remover minas do Estreito de Ormuz



Os Estados Unidos subiram o tom contra o Irã nesta terça-feira (10) após suspeita de minas no Estreito de Ormuz. “Se o Irã tiver colocado minas no Estreito de Ormuz, e não temos relatos disso, exigimos a remoção imediata delas! Se, por qualquer motivo, minas foram colocadas e não forem removidas imediatamente, as consequências militares para o Irã serão de uma magnitude”, disse Trump em registro na Truth Social nesta terça-feira (10).

“Se, por outro lado, removerem o que quer que tenha sido colocado, será um grande passo na direção certa!”, afirmou. A informação sobre instalação de minas no Estreito de Ormuz foi divulgada pela CNN. O local, classificado como ponto de estrangulamento energético mais importante do mundo, é responsável por cerca de um quinto de todo o petróleo bruto, citando duas pessoas familiarizadas com relatórios da inteligência americana sobre o assunto.

Em uma postagem no X, o Comando Central dos EUA (Centcom) afirmou que as forças americanas estão minando a capacidade do regime iraniano de projetar poder no mar e de hostilizar a navegação internacional. “Há anos, as forças iranianas ameaçam a liberdade de navegação em águas essenciais para a segurança e a prosperidade americanas, regionais e globais”, diz o registro.

*Com informações do Estadão Conteúdo