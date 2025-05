EUA emitem alerta de ‘riscos severos’ para viagens à Venezuela

Ccomunicado enfatiza que os cidadãos americanos que se encontram na Venezuela estão expostos a um risco elevado de serem detidos sem justificativa

O Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu um alerta de nível máximo para seus cidadãos, indicando que viajar para a Venezuela apresenta “riscos severos”. O país foi classificado como “Nível 4: Não Viaje”, o que representa a mais alta advertência. Entre os perigos destacados estão a possibilidade de detenção injusta, tortura, sequestro, terrorismo, crimes violentos, agitação civil e a falta de atendimento médico adequado. O comunicado enfatiza que os cidadãos americanos que se encontram na Venezuela estão expostos a um risco elevado de serem detidos sem justificativa. As forças de segurança locais têm o histórico de prender americanos por longos períodos, sem garantir o devido processo legal. Além disso, a ausência de uma embaixada ou consulado dos EUA no país dificulta a assistência consular em casos de emergência.

As autoridades venezuelanas não informam o governo dos Estados Unidos sobre as detenções de seus cidadãos, o que agrava a situação. Diante desse cenário, o governo americano orienta que todos os cidadãos que ainda estão na Venezuela deixem o país imediatamente, independentemente de sua situação de residência ou cidadania. Essa medida reflete a crescente preocupação dos EUA com a segurança de seus cidadãos no exterior, especialmente em regiões onde a instabilidade política e social é evidente.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA