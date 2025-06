EUA garantem que negociações com a China para trégua comercial têm sido produtivas

As negociações comerciais entre China e Estados Unidos estão sendo produtivas, afirmou na noite desta terça-feira (10) o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, antes de retornar para Washington, segundo uma fonte oficial americana. “Estou recebendo bons relatórios. Tudo está indo bem. Mas a China não é fácil”, disse ontem o presidente dos Estados Unidos. Esse sinal positivo foi confirmado no começo desta nesta terça-feira pelo secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, em entrevista à Bloomberg TV: “Conversamos o dia todo ontem e espero que conversemos novamente hoje. Está tudo indo bem.”, disse Bessent, que lidera a delegação dos Estados Unidos, retirou-se no fim do dia das reuniões, iniciadas na véspera, porque participará de uma audiência no Congresso americano. Ele informou que o secretário de Comércio e o representante comercial da Casa Branca (USTR) prosseguiriam nas negociações com a delegação chinesa, liderada pelo vice-premier He Lifeng, segundo a fonte americana.

A nova rodada de negociações busca prorrogar a trégua assinada há um mês em Genebra, que levou as duas maiores potências econômicas a reduzir substancialmente suas respectivas tarifas por um período de 90 dias. Na Suíça, Washington concordou em reduzir as tarifas sobre os produtos chineses de 145% para 30%, em troca de um movimento similar por parte de Pequim, que diminuiu suas tarifas de 125% para 10%, por um período de três meses. As delegações voltaram a se reunir nesta terça-feira na Lancaster House, no centro da capital britânica, entre o Palácio de Buckingham e Trafalgar Square.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula