EUA: Marido de professora morta em ataque infarta e morre dois dias depois

Irma Garcia morreu tentando proteger os alunos da Robb Elementary School em Uvalde, no Texas

Reprodução/ Twitter Joe e Irma Garcia estavam juntos há 24 anos e deixam quatro filhos



A tragédia na Robb Elementary School em Uvalde, no Texas, Estados Unidos, segue fazendo suas vítimas. Dois dias depois do tiroteio que matou 19 crianças e dois adultos, o marido da professora Irma Garcia teve um ataque cardíaco nesta quinta-feira, 26, e faleceu. Irma morreu tentando proteger seus alunos. Segundo o The New York Times, Joe Garcia, de 50 anos, deixou flores no memorial para a esposa pela manhã e caiu no chão de casa ao voltar, de acordo com relatos de seu sobrinho John Martinez. Irma e Joe estavam juntos há 24 anos e deixam quatro filhos: Christian e Jose, que servem ao Corpo de Fuzileiros Navais, Lyliana, estudante do ensino médio, e uma jovem que não teve seu nome revelado. O arcebispo da Arquidiocese de San Antonio, Gustavo García-Siller, disse ao jornal que irá celebrar uma missa pela família Garcia e a comunidade em geral.