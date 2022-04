EUA não podem ignorar ameaça russa sobre uso de arma nuclear, diz chefe da CIA

Vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia alertou a Otan que Moscou implantaria armas nucleares e mísseis hipersônicos em Kaliningrado

Tasos Katopodis/Pool via REUTERS William Burns afirmou que não há evidências na prática que comprovem a preocupação



A ameaça de a Rússia potencialmente usar armas nucleares táticas ou de baixo rendimento na Ucrânia não pode ser encarada sem seriedade, disse o diretor da CIA, William Burns, nesta quinta-feira, 14. Ele afirmou, no entanto, que a agência não viu muitas evidências práticas que reforcem essa preocupação. Mais cedo, Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e aliado próximo do presidente russo, Vladimir Putin, alertou a Otan que Moscou implantaria armas nucleares e mísseis hipersônicos em Kaliningrado, um enclave russo no coração da Europa, se a Suécia e a Finlândia aderirem à aliança atlântica. Burns falou sobre o “potencial desespero” e os contratempos enfrentados por Putin, cujas forças sofreram pesadas perdas e foram forçadas a recuar de algumas partes do norte da Ucrânia depois de não conseguirem capturar Kiev. “Nenhum de nós pode ignorar a ameaça representada por um potencial recurso a armas nucleares táticas ou armas nucleares de baixo rendimento”, disse.

*Com informações da Reuters