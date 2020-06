EUA: Paciente de 20 anos com Covid-19 recebe transplante duplo de pulmões

Segundo a equipe médica, a mulher se recupera bem e já falou com a família. O transplante foi feito porque ficou claro que os órgãos não se recuperariam da infecção causada pelo novo coronavírus

Northwestern Medicine Mulher de 20 anos passa por transplante duplo de pulmões após contrair a Covid-19



Nos Estados Unidos, uma paciente de 20 anos passou por um transplante duplo de pulmões após ter os órgãos destruídos pelo novo coronavírus. A cirurgia aconteceu no Northwestern Memorial Hospital, em Chicago.

A operação, que durou cerca de 10 horas, foi mais complicada do que a maioria dos transplantes de pulmão porque a inflamação causada pela Covid-19 havia deixado os órgãos da paciente “completamente colados ao tecido ao seu redor, ao coração, parede torácica e diafragma”, disse o Dr. Ankit Bharat, chefe de cirurgia torácica e diretor cirúrgico do programa de transplante de pulmão da Northwestern Medicine.

De acordo com The New York Times, a paciente está se recuperando bem. “Ela está acordada, sorrindo e falou com a família por chamada de vídeo”, destacou Bharat. A mulher, no entanto, segue usando o respirador devido à infecção provocada pelo vírus ter deixado os músculos do peito muito fracos para respiração autônoma.

Segundo os médicos, o transplante duplo de pulmões era a única maneira de garantir a sobrevivência da jovem. “Quero enfatizar que o transplante não é para todo paciente com Covid-19”, ressaltou Bharat. “Estamos falando de pacientes relativamente jovens, muito funcionais, sem comorbidades, com danos permanentes nos pulmões e que não conseguem sair do ventilador.”

Segundo a equipe médica, a mulher ficou doente por cerca de duas semanas antes de ser internada no hospital, em 26 de abril. Logo após a entrada, ela precisou de ventilação mecânica e, depois de semanas sem apresentar melhoras, os médicos observaram que os danos nos pulmões passaram a pressionar o coração e o fígado.

“Ficou claro que seus pulmões nunca se recuperariam”, disse Bharat. A paciente deve tomar medicamentos para impedir que seu corpo rejeite os órgãos transplantados.

A mulher foi testada várias vezes para verificar se os medicamentos necessários para sua recuperação poderiam reativar o coronavírus, mas até agora esses testes apresentaram resultados negativos para Covid-19, relatou ainda a equipe do Northwestern Memorial Hospital.