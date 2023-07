EUA pedem ‘libertação imediata’ do presidente do Níger

Exército do país derrubou Mohamed Bazoum por ‘má gestão econômica e social’

EFE/EPA/TAGAZA DJIBO Presidente do Níger, Mohamed Bazoum, no dia de sua posse



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu nesta quinta-feira, 27, a “libertação imediata” do presidente do Níger, Mohamed Bazoum, em poder de um grupo de soldados que afirmam tê-lo derrubado nesta quarta-feira, 26, e insistiu no respeito ao Estado de Direito. Um grupo de soldados, organizado em uma plataforma chamada Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CLSP), anunciou na quarta-feira que havia derrubado Bazoum, pouco depois de deter o presidente no palácio presidencial, em Niamey. Como mostrou o site da Jovem Pan, o Exército derrubou Mohamed Bazoum após o que chamaram de “degradação contínua da situação de segurança e da má gestão econômica e social”. “Se isso constitui tecnicamente um golpe ou não, não posso dizer, isso cabe aos advogados dizer, mas o que constitui claramente é uma tentativa de tomar o poder pela força e derrubar a Constituição”, afirmou Blinken durante visita à Nova Zelândia. O secretário de Estado, que esteve em Tonga na quarta e visitou a Austrália na última sexta-feira, disse que a Embaixada dos EUA já emitiu um alerta de segurança no Níger e que as autoridades americanas estão acompanhando “de perto a situação e os acontecimentos” no país africano.

*Com informações da EFE.