EUA pedem que cidadãos americanos deixem Belarus ‘imediatamente’

Departamento de Estado dos EUA alertou a população para risco de ‘aplicação arbitrária das leis, risco de detenção e uma incomum e preocupante concentração de militares russos ao longo da fronteira’ entre Belarus e Ucrânia

Leonid Scheglov/BelTA/Divulgação via REUTERS Governo dos EUA alertou americanos para a forte presença de militares russos na fronteira com Belarus



O Departamento de Estado dos Estados Unidos pediu que os cidadãos americanos que estão em Belarus, país que faz fronteira com a Ucrânia, que deixem o local “imediatamente”. O pedido foi feito na segunda-feira, 14, e cita o risco de prisões e a presença militar ao longo da fronteira ucraniana. “Cidadãos americanos na Bielorrússia devem sair imediatamente por meios comerciais ou privados”, disse o departamento ao alertar para “a aplicação arbitrária das leis, risco de detenção e uma incomum e preocupante concentração de militares russos ao longo da fronteira” entre Belarus e Ucrânia. O comunicado do Departamento também menciona que, em 31 de janeiro, determinou a saída dos funcionários dos EUA na embaixada em Minsk, capital de Belarus. Recentemente, os americanos também confirmaram a transferência de suas operações na embaixada na Ucrânia, localizada em Kiev, para Lviv, maior cidade do Oeste do país, alegando que a Rússia pode atacar o país nesta semana. Na sexta-feira, 11, o governo dos EUA pediram que seus cidadãos que deixassem a Ucrânia devido ao risco “iminente” de uma invasão russa.

*Com informações da EFE