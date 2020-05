EUA registraram 41 milhões de pedidos de auxílio desemprego nos últimos dois meses

EFE/Bryan R. Smith A taxa de pedidos pelo benefício vem sendo utilizada como um indicador dos impactos da pandemia da Covid-19



O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (28) que 2,12 milhões de pessoas deram entrada no auxílio desemprego, fazendo o total de solicitações dos últimos dois meses subir para 41 milhões.

A taxa de pedidos pelo benefício vem sendo utilizada como um indicador dos impactos da pandemia da Covid-19. O recorde de solicitações em uma mesma semana, ainda é o do fim de março deste ano, quando 6,9 milhões de pessoas se inscreveram para receber o auxílio. Nas últimas quatro semanas, a média de pedidos ficou em 2,6 milhões.

Segundo balanço do Departamento de Trabalho, na semana que terminou em 16 de maio, havia 21,05 milhões de pessoas recebendo o auxílio, contra 25 milhões contabilizadas no dia 9 do mesmo mês. O número representa que, atualmente, dois terços da força de trabalho americana estão na lista dos beneficiados .

*Com informações da EFE