EFE Trump tentou tranquilizar a população: "Não há motivos para pânico"



Os Estados Unidos proibiram neste sábado a proibição da entrada no país de todas as pessoas que tenham visitado o Irã nos últimos 14 dias. A medida visa combater a propagação do coronavírus, que já se espalhou pelo país islâmico.

O presidente do país, Donald Trump, também desaconselhou os cidadãos americanos a viajar para outras regiões muito afetadas pelo novo vírus, como Itália e Coreia do Sul.

O anúncio foi feito por Mike Pence, vice-presidente, em uma coletiva de imprensa concedida na Casa Branca. Mesmo após a morte da primeira vítima do Covid-19 no país, Trump insistiu que não há motivos para pânico em relação é propagação do coronavírus nos Estados Unidos.

* Com EFE.