EUA querem suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU

Linda Thomas-Greenfield disse que os russos não deveriam ter uma posição de autoridade nesse corpo

REUTERS/Mike Segar Linda Thomas-Greenfield, embaixadora de Washington nas Nações Unidas



Após a divulgação das imagens da cidade de Bucha, na Ucrânia, onde dezenas de corpos de civis foram encontrados largados nas ruas, os Estados Unidos querem a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, diante das “recentes provas” de que estão sendo cometidos “crimes de guerra” na Ucrânia. Segundo a embaixadora de Washington nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, “em próxima coordenação com a Ucrânia e outros Estados membros e parceiros da ONU, os Estados Unidos irão buscar a suspensão da Rússia”, garantiu. “Não podemos permitir que um Estado membro que está subvertendo todos os princípios que estimamos continue sendo parte”, acrescentou. Para suspender a participação de um país do Conselho de Direitos Humanos, é necessário o voto favorável de dois terços dos países que se manifestarem (pelo sim ou não), na Assembleia Geral da ONU, dentro de um total de 193 nações. “A Rússia não deveria ter uma posição de autoridade neste corpo, nem deveríamos permitir a eles que usem sua posição no Conselho como ferramenta de propaganda para sugerir que têm uma preocupação legítima sobre direitos humanos”. A suspensão de um país por violações graves aconteceu uma vez desde 2006, quando o órgão foi criado. A Líbia foi expulsa em 2011, pela repressão dos protestos populares contra o regime de Muammar al-Gaddafi.

*Com informações da EFE e AFP