EUA: Após reabertura, estados registram recordes de mortes pela Covid-19

Com mais de 3,4 milhões de casos, os Estados Unidos registram mais de 136 mil mortes pela doença, sendo o país com mais casos e óbitos contabilizados

EFE/EPA/JUSTIN LANE Novos casos do coronavírus aumentaram em 46 dos 50 estados norte-americanos na semana passada, segundo análise feita pela Reuters



Alabama, Flórida e Carolina do Norte registraram aumentos diários recordes nos números de mortos pela Covid-19 na terça-feira (14), dando seguimento ao primeiro aumento nacional de mortes pela doença nos Estados Unidos desde meados de abril, depois que alguns estados reabriram os negócios durante a pandemia. O aumento de número de novos casos começou há cerca de seis semanas, especialmente em estados do Sul e Oeste, como Arizona, Flórida e Texas, que foram os primeiros a flexibilizar as restrições e medidas de isolamento social.

Novos casos do coronavírus aumentaram em 46 dos 50 estados norte-americanos na semana passada, segundo análise feita pela Reuters. Até o momento, em julho, 28 estados registraram aumentos diários recordes de novos registros. Na terça-feira (14), a Flórida registrou 133 novas mortes pela Covid-19, aumentando o número total de óbitos no estado para mais de 4.500. O Alabama registrou aumento recorde de 40 mortes e a Carolina do Norte, de 35, elevando o total de cada estado para mais de 1.100. Com mais de 3,4 milhões de casos, os Estados Unidos registram mais de 136 mil mortes pela doença, sendo o país com mais casos e óbitos contabilizados.

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, visitou o estado de Louisiana, que registrou quase 13 mil novos casos na semana passada. O procurador-geral do estado, Jeff Landry, anunciou que havia testado positivo para o coronavírus e não encontraria Pence quando ele chegasse, de acordo com relatos da imprensa, mencionando um e-mail que Landry enviou aos seus funcionários.

*Com informações da Agência Brasil