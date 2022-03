EUA rechaça possibilidade de conflito nuclear com a Rússia: ‘Guerra sem vencedores’

Secretário de imprensa do Pentágono classificou como ‘perigosa’ e ‘desnecessária’ a ordem de Vladimir Putin de posicionar seu armamento nuclear durante a invasão a Ucrânia

O secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, realizou um pronunciamento na tarde desta quarta-feira, 02, e afirmou que os Estados Unidos da América (EUA) não vão aderir a um possível conflito nuclear contra a Rússia. Segundo o governista, trata-se de um conflito com “consequências devastadores” e que “jamais pode ser travada”, pois “não haverá vencedores”. Foi anunciado, também, que o secretário de defesa dos EUA, General Lloyd Austin, ordenou que um dos testes de mísseis intercontinentais que seriam realizados nesta semana serão adiados. O movimento, segundo o secretário, servirá como uma prova de que o país deseja evitar possíveis conflitos com o Kremlin. “Não estamos felizes com esta decisão, mas queremos demonstrar que somos uma força nuclear responsável”, ressaltou Kirby.