EUA reconhecem queda de avião no Afeganistão, mas negam atentado talibã

O porta-voz das forças dos Estados Unidos no Afeganistão, Sonny Leggett, confirmou nesta segunda-feira (27) que um avião militar americano caiu mais cedo em território afegão, mas negou que o incidente foi provocado por talibãs, que mais cedo reivindicaram um suposto ataque.

“Um bombardeiro E-11A caiu hoje na província de Ghazni. Apesar das causas da colisão ainda estarem sendo investigadas, não há indícios que tenha acontecido devido a fogo inimigo”, disse o representante da tropa, em postagem no Twitter.

Além disso, Leggett garantiu que as afirmações talibãs feitas mais cedo eram “falsas”.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.

— USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) January 27, 2020