EUA registram aumento alarmante de casos de Sarampo

Casos já totalizam 301 infecções até o dia 14 de março; esse total representa o maior índice desde 2019 e supera os 285 casos contabilizados no ano anterior

Divulgação/Ministério da Saúde EUA registraram 301 infecções até o dia 14 de março



Em 2025, os Estados Unidos registraram um aumento alarmante no número de casos de sarampo, que já totalizam 301 infecções até o dia 14 de março. Esse total representa o maior índice desde 2019 e supera os 285 casos contabilizados no ano anterior. A maioria dos indivíduos afetados não recebeu a vacina, e esse crescimento está ligado ao aumento do negacionismo, especialmente no estado do Texas. Até agora, uma morte foi confirmada, enquanto outra está sob investigação. Os surtos de sarampo estão se espalhando por vários estados, com 93% dos casos relacionados a focos de infecção. A análise dos dados revela que 95% dos infectados têm status vacinal considerado “não vacinado ou desconhecido”. Apenas uma pequena fração, de 3%, recebeu uma dose da vacina, enquanto apenas 2% completaram o esquema vacinal com as duas doses recomendadas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Esse cenário de aumento nos casos de sarampo ocorre em meio a uma crescente desconfiança em relação às vacinas. Muitos residentes do Texas estão optando por tratamentos que não possuem respaldo científico, o que agrava a situação. É importante ressaltar que, atualmente, não há cura para a doença, e a vacinação continua sendo a estratégia mais eficaz para prevenir a infecção. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) tem monitorado de perto essa situação, alertando sobre os riscos associados à baixa cobertura vacinal. A saúde pública enfrenta um desafio significativo, pois a hesitação em vacinar pode levar a consequências graves para a população.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA