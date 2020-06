Estados Unidos registram mais de dois milhões de casos da Covid-19

EFE/Bryan R. Smith O balanço provisório de mortos já excedeu o nível mais baixo das estimativas iniciais da Casa Branca, que projetavam entre 100 mil e 240 mil óbitos



Os Estados Unidos superaram, na quarta-feira (10), a marca de dois milhões de casos da Covid-19, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins. O número exato de infecções confirmadas é agora de 2.000.464, enquanto os mortos pela pandemia são de pelo menos 112.924.

Os casos nos EUA, que representam mais de 27% dos declarados em todo o mundo, são seguidos por 772.416 no Brasil e 493.023 na Rússia.

O estado de Nova York tem sido o grande epicentro da pandemia no país, com 380.156 casos confirmados e 30.542 mortes. A “Big Apple” é seguida pela vizinha Nova Jersey, com 165.346 casos confirmados e 12.377 mortes, Califórnia, que registrou 139.715 infecções e 4.854 mortes, e Illinois, com 129.837 positivos para coronavírus e 6.095 vítimas.

Outros estados com um grande número de mortes são Massachusetts com 7.454, Pensilvânia com 6.062, Michigan com 5.955 ou Connecticut com 4.120.

O balanço provisório de mortos já excedeu o nível mais baixo das estimativas iniciais da Casa Branca, que projetavam entre 100 mil e 240 mil óbitos. Por seu lado, o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME, sigla em inglês) da Universidade de Washington, calcula que, no início de agosto, terá deixado mais de 145 mil mortes nos Estados Unidos.

