EUA respondem falas de Lula e diz que Brasil está ‘papagueando a propaganda russa e chinesa’ sem observar os fatos

Declaração vem após o petista dizer, em recente viagem à China, que os norte-americanos estão incentivando a guerra na Ucrânia

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP O coordenador do Conselho de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas, John Kirby, fala durante a coletiva de imprensa diária na Sala Brady da Casa Branca em Washington



Estados Unidos responderam nesta segunda-feira, 17, as falas do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre a guerra na Ucrânia e sua aproximação com russos e chineses. Com duras falas, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse que o Brasil “está papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto”. Durante a visita à China. Lula disse que os norte-americanos estão encorajando a guerra na Ucrânia ao fornecer armas para o exército. “É preciso que os EUA parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer Putin e Zelensky que a paz interessa a todo mundo e que a guerra por enquanto só está interessando aos dois”, comentou o mandatário, que também voltou a culpar a Ucrânia pelo conflito no Leste Europeu. “A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Também temos que ter em conta que é preciso conversar com os Estados Unidos e com a União Europeia. Nós precisamos convencer as pessoas de que a paz é a melhor forma de estabelecer qualquer processo de conversação”, disse Lula.

A aproximação do Brasil com China e Rússia tem irritado os norte-americanos e as falas de líder brasileiro não repercute bem no país. Jornais como “Washington Post”, “Wall Street Journal” e “The New York Times” criticaram a postura do presidente brasileiro após encontro com o presidente chinês Xi Jinping. O Washington Post escreveu em sua matéria “Ocidente esperava que Lula fosse um parceiro. Ele tem seus próprios planos”. “Xi Jinping, da China, e Lula, do Brasil, assumem postura unida contra os EUA”, completou o jornal. Já o NYT afirmou em título que “Em Pequim, o líder brasileiro endossa a postura da China sobre a Ucrânia”. A publicação ainda cita que o Brasil “está relutante sobre escolher um lado” na guerra entre Ucrânia e Rússia. Além dos EUA, Lula também cutucou a União Europeia dizendo que o bloco precisa “ter boa vontade, para a gente voltar a ter paz no mundo”. O presidente agora está nos Emirados Árabes Unidos.